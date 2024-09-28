«Амкар Пермь» остался на первом месте турнирной таблицы после нулевой ничьи на выезде

Posted 28 сентября, 14:55
Published 28 сентября, 14:55
Modified 28 сентября, 14:57
Updated 28 сентября, 14:57
Футбольный клуб «Амкар Пермь» сыграл на выезде сегодня, 28 сентября, в Жигулевске. Пермяки встретились с «Акроном-2», никто не смог забросить мяч в ворота противника. Матч завершился со счетом 0:0.
«Амкар» сохранил первое место в турнирной таблице Второй лиги «Б» группы 4. Следующий матч состоится через неделю, 5 октября, на домашнем стадионе. В 17:00 по местному времени пермяки встретятся с ФК «Оренбург-2».
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