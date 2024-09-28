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Posted 28 сентября, 14:55

Published 28 сентября, 14:55

Modified 28 сентября, 14:57

Updated 28 сентября, 14:57

«Амкар Пермь» и «Акрон-2» так и не открыли счет в матче 28 сентября

«Амкар Пермь» остался на первом месте турнирной таблицы после нулевой ничьи на выезде

28 сентября 2024, 14:55
Фото: amkar-perm.ru

«Амкар Пермь» и «Акрон-2» так и не открыли счет в матче 28 сентября

Сюжет
Амкар
Следующая игра состоится на домашнем стадионе «Звезда».

Футбольный клуб «Амкар Пермь» сыграл на выезде сегодня, 28 сентября, в Жигулевске. Пермяки встретились с «Акроном-2», никто не смог забросить мяч в ворота противника. Матч завершился со счетом 0:0.

«Амкар» сохранил первое место в турнирной таблице Второй лиги «Б» группы 4. Следующий матч состоится через неделю, 5 октября, на домашнем стадионе. В 17:00 по местному времени пермяки встретятся с ФК «Оренбург-2».

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