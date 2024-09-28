Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент

Posted 28 сентября, 13:51
Published 28 сентября, 13:51
Modified 28 сентября, 13:53
Updated 28 сентября, 13:53
Авиакомпания «Азимут» желает запустить регулярные рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент. Перевозчик запросил допуск у Росавиации, обратил внимание Business Class. «Азимут» рассчитывает летать семь дней в неделю.
Если Межведомственная комиссия примет положительное решение, то на следующем заседании временно заберут права на выполнение авиаперелетов по маршруту у компании «ИрАэро». Получение допуска еще не означает, что прямые рейсы будут запущены. Разрешение Росавиации дает авиакомпании возможность формировать полетную программу.
Сейчас долететь прямым рейсом из Перми можно только в узбекский Наманган. До конца марта перелеты по воскресеньям выполняет Uzbekistan Airways, путешественники проводят в воздухе 3,5 часа.
Со 2 ноября пермяки смогут улететь субсидированным рейсом в Красноярск. А авиакомпания «ЮВТ Аэро» завершит полетную программу из Перми в Ярославль уже 22 октября.
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