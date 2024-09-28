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Posted 28 сентября, 13:51

Published 28 сентября, 13:51

Modified 28 сентября, 13:53

Updated 28 сентября, 13:53

Авиакомпания «Азимут» просит допуск к выполнению рейсов из Перми в Узбекистан

Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент

28 сентября 2024, 13:51
Фото: unsplash.com

Авиакомпания «Азимут» просит допуск к выполнению рейсов из Перми в Узбекистан

Сюжет
Аэропорт
Сейчас в расписании пермского аэропорта есть рейсы только в Наманган.

Авиакомпания «Азимут» желает запустить регулярные рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент. Перевозчик запросил допуск у Росавиации, обратил внимание Business Class. «Азимут» рассчитывает летать семь дней в неделю.

Если Межведомственная комиссия примет положительное решение, то на следующем заседании временно заберут права на выполнение авиаперелетов по маршруту у компании «ИрАэро». Получение допуска еще не означает, что прямые рейсы будут запущены. Разрешение Росавиации дает авиакомпании возможность формировать полетную программу.

Сейчас долететь прямым рейсом из Перми можно только в узбекский Наманган. До конца марта перелеты по воскресеньям выполняет Uzbekistan Airways, путешественники проводят в воздухе 3,5 часа.

Со 2 ноября пермяки смогут улететь субсидированным рейсом в Красноярск. А авиакомпания «ЮВТ Аэро» завершит полетную программу из Перми в Ярославль уже 22 октября.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Путешествия#Росавиация#Рейсы#Авиа#Узбекистан
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