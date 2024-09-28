Часть улицы Сибирской в Перми закрыли для автомобилистов на три недели

Posted 28 сентября, 05:21
Published 28 сентября, 05:21
Modified 28 сентября, 07:20
Updated 28 сентября, 07:20
Часть ул. Сибирской закрыли на три недели. Движение временно прекращено с 8:00 27 сентября до 8:00 17 октября на участке проезда вдоль Сибирской от ул. Полины Осипенко до Белинского.
Из распоряжения Минтранса Пермского края от 25 сентября текущего года следует, что подрядная организация проводит работы на сети теплоснабжения. На участке работает ООО «А-Терм».
А с понедельника, 30 сентября, на 2,5 недели закроют движение на участке одной из улиц в Мотовилихинском районе.
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