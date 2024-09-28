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Posted 28 сентября, 02:30

Published 28 сентября, 02:30

Modified 28 сентября, 02:30

Updated 28 сентября, 02:30

Госавтоинспекция Перми усилит контроль за движением на улицах 28 и 29 сентября

Дорожные полицейские в выходные усилят контроль за движением в Перми

28 сентября 2024, 02:30
Фото: 1MI

Госавтоинспекция Перми усилит контроль за движением на улицах 28 и 29 сентября

Горожане также могут сообщить правоохранителям, если заметили случай нетрезвого вождения.

В эти выходные, 28 и 29 сентября, на дорогах Перми будет усилен контроль за ситуацией. Сотрудники городской Госавтоинспекции будут еще внимательнее выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения и находящихся в состоянии опьянения. Кроме того, инспекторы займутся предупреждением ДТП с участием нетрезвых водителей.

Если вы заметили нетрезвого автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

Вчера стало известно, что по факту смертельного ДТП с двумя автомобилями и рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело. Виновник инцидента отказался от процедуры медицинского освидетельствования.

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#Авто#Общество#Пермь#Гибдд#Госавтоинспекция
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