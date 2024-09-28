Дорожные полицейские в выходные усилят контроль за движением в Перми

В эти выходные, 28 и 29 сентября, на дорогах Перми будет усилен контроль за ситуацией. Сотрудники городской Госавтоинспекции будут еще внимательнее выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения и находящихся в состоянии опьянения. Кроме того, инспекторы займутся предупреждением ДТП с участием нетрезвых водителей.