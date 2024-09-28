«Кола бесплатная». Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду из-под крана

Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду, бегущую из-под крана. «Это что творится с водой???? Металлистов, район 7 школы. Где Роспотребнадзор????» — пишет девушка в сообществе «Подслушано Лысьва/Признавашки LSV» в соцсети «ВКонтакте». «Промывка сетей, настраивается оборудование, так будет ещё очень долго. Терпим, у нас на Ленина то же самое», — объясняет другая жительница. «Кола бесплатная», — шутит еще одна девушка.