«Кола бесплатная». Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду из-под крана

Posted 28 сентября, 02:00
Published 28 сентября, 02:00
Modified 28 сентября, 02:00
Updated 28 сентября, 02:00
Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду, бегущую из-под крана. «Это что творится с водой???? Металлистов, район 7 школы. Где Роспотребнадзор????» — пишет девушка в сообществе «Подслушано Лысьва/Признавашки LSV» в соцсети «ВКонтакте». «Промывка сетей, настраивается оборудование, так будет ещё очень долго. Терпим, у нас на Ленина то же самое», — объясняет другая жительница. «Кола бесплатная», — шутит еще одна девушка.
Случившееся прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Специалисты ведомства обнаружили жалобы жителей во время мониторинга интернета. Для подтверждения данных работники регионального Управления и Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» провел отбор проб воды в разводящей сети водоснабжения в микрорайоне. Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.
Ранее мэр Перми Эдуард Соснин обвинил аномально холодный май в долгих отключениях горячей воды. У некоторых жителей коммунальный ресурс был отключен более чем на один месяц вместо обещанных двух недель.
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