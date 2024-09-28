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Posted 28 сентября, 02:00

Published 28 сентября, 02:00

Modified 28 сентября, 02:00

Updated 28 сентября, 02:00

В Лысьве люди пожаловались на ржавую воду из-под крана

«Кола бесплатная». Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду из-под крана

28 сентября 2024, 02:00
Фото: сообщество «Подслушано Лысьва/Признавашки LSV» «ВКонтакте»

В Лысьве люди пожаловались на ржавую воду из-под крана

Сюжет
Коммунальный рай
В Роспотребнадзоре говорят, что взяли пробы воды для анализа.

Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду, бегущую из-под крана. «Это что творится с водой???? Металлистов, район 7 школы. Где Роспотребнадзор????» — пишет девушка в сообществе «Подслушано Лысьва/Признавашки LSV» в соцсети «ВКонтакте». «Промывка сетей, настраивается оборудование, так будет ещё очень долго. Терпим, у нас на Ленина то же самое», — объясняет другая жительница. «Кола бесплатная», — шутит еще одна девушка.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Специалисты ведомства обнаружили жалобы жителей во время мониторинга интернета. Для подтверждения данных работники регионального Управления и Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» провел отбор проб воды в разводящей сети водоснабжения в микрорайоне. Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин обвинил аномально холодный май в долгих отключениях горячей воды. У некоторых жителей коммунальный ресурс был отключен более чем на один месяц вместо обещанных двух недель.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Лысьва#Роспотребнадзор
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