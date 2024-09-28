МЧС предупреждает о сильном ветре в отдельных районах Прикамья

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей стараться не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и конструкциями. Также лучше не парковать личные автомобили поблизости от них, быть осторожными и внимательными. Предупредите близких об ухудшении метеоусловий.