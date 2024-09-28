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Posted 28 сентября, 11:17

Published 28 сентября, 11:17

Modified 28 сентября, 12:29

Updated 28 сентября, 12:29

В МЧС предупредили о сильном ветре в отдельных районах Прикамья 29 сентября

МЧС предупреждает о сильном ветре в отдельных районах Прикамья

28 сентября 2024, 11:17
Фото: Ideogram.ai

В МЧС предупредили о сильном ветре в отдельных районах Прикамья 29 сентября

В регионе заканчивается период бабьего лета.

Сильный ветер ожидается в Пермском крае завтра, 29 сентября. В отдельных районах региона порывы ветра достигнут 18 м/с, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей стараться не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и конструкциями. Также лучше не парковать личные автомобили поблизости от них, быть осторожными и внимательными. Предупредите близких об ухудшении метеоусловий.

Если вы попали в беду или увидели происшествие, сообщите об этом в экстренные службы по телефонам 01, 101, 112.

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