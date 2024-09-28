Молодой мошенник завышал цены на противопожарное оборудование для пенсионеров

В прошлом году молодой человек решил подзаработать преступным путем. Он присоединился к организованной группе, действовавшей на территории Прикамья. Участники ОПГ проводили поквартирные обходы в жилых домах. Они представлялись сотрудниками разных коммунальных служб и сообщали жильцам о проверке неисправности электропроводки. По итогам лже-проверки для предупреждения пожаров мошенники предлагали преимущественно пожилым пермякам купить и установить новое противопожарное оборудование. При этом злоумышленники завысили стоимость приборов более чем в 16 раз.