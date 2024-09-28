Молодой мошенник завышал цены на противопожарное оборудование для пенсионеров

Posted 28 сентября, 07:55
Published 28 сентября, 07:55
Modified 28 сентября, 07:55
Updated 28 сентября, 07:55
Пермский районный суд признал 20-летнего местного жителя виновным в совершении мошенничества в составе организованной группы с причинением значительного ущерба (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба районной прокуратуры.
В прошлом году молодой человек решил подзаработать преступным путем. Он присоединился к организованной группе, действовавшей на территории Прикамья. Участники ОПГ проводили поквартирные обходы в жилых домах. Они представлялись сотрудниками разных коммунальных служб и сообщали жильцам о проверке неисправности электропроводки. По итогам лже-проверки для предупреждения пожаров мошенники предлагали преимущественно пожилым пермякам купить и установить новое противопожарное оборудование. При этом злоумышленники завысили стоимость приборов более чем в 16 раз.
Таким образом, мошенникам удалось обманом похитить средства девяти пенсионеров на сумму более 125 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении юноши выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил всем потерпевшим причиненный материальный ущерб.
С учетом позиции гособвинения суд приговорил виновного к четырем годам и 10 месяцам заключения условно с испытательным сроком четыре года. Также его обязали выплатить потерпевшим оставшуюся сумму ущерба. Расследование уголовного дела в отношении трех соучастников продолжается.
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