На «Авито» можно пройти тест по поиску идеального места работы

Каждый тестируемый после прохождения опроса получает возможность присоединиться к розыгрышу ценных призов от платформы. В основном это гаджеты: планшет, фитнес-браслет и другие. Наряду с этим посетителям сайта предлагается создать индивидуальный «авитар» с подписью, отражающей текущее карьерное положение. Например, «Люблю свою работу» или «Хочу в отпуск» — для работающих пользователей, «Ищу свое место» — для соискателей.