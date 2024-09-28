На «Авито» можно пройти тест по поиску идеального места работы

Posted 28 сентября, 05:00
Published 28 сентября, 05:00
Modified 28 сентября, 05:00
Updated 28 сентября, 05:00
Те, кто уже трудоустроен, с помощью теста смогут определить моменты, не устраивающие их на текущем месте работы, и понять, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Летом 2024 года на платформе проводилось исследование, согласно которому 70 процентов жителей Пермского края были участниками профессиональных тестирований и мероприятий по профориентации. При этом 76 процентов респондентов заявили, что подобные инструменты помогают им в профессиональном выборе.
Уточним, что тестируемым предлагается выбрать желаемую профессию. Ответы участников учитываются при автоматической подборке вакансий на сервисе «Авито Работа». Таким образом, после завершения тестирования пользователю предлагается подборка наиболее подходящих именно для него предложений о работе.
По итогам теста сервис формирует профессиональный профиль, который отражает ценности и приоритеты пользователя. Они представлены в виде тегов, сопровождающихся текстовым пояснением с целью раскрыть суть определенной ценности в контексте трудовой деятельности. Благодаря такому подходу соискатель может осознать свои мотивы, которыми руководствуется при выборе работы, и более эффективно взаимодействовать с потенциальными работодателями.
После получения результатов тестирования пользователю предлагается в один клик перейти к предложениям о работе, которые представляют собой соответствующую профилю подборку вакансий. Таким образом соискатель может сразу дать оценку своим возможностями и изучить предложенные ему варианты.
Каждый тестируемый после прохождения опроса получает возможность присоединиться к розыгрышу ценных призов от платформы. В основном это гаджеты: планшет, фитнес-браслет и другие. Наряду с этим посетителям сайта предлагается создать индивидуальный «авитар» с подписью, отражающей текущее карьерное положение. Например, «Люблю свою работу» или «Хочу в отпуск» — для работающих пользователей, «Ищу свое место» — для соискателей.
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