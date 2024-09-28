Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов

Posted 28 сентября, 09:59
Published 28 сентября, 09:59
Modified 28 сентября, 10:02
Updated 28 сентября, 10:02
Снежные барсята Кунгур и Юнгур растут озорными и игривыми малышами. Видео с их забавами опубликовали в сообществе Пермского зоопарка.
Котята не теряют времени зря, пока наслаждаются послеобеденной прогулкой. Они любят поиграть на травке, пока родители, Снежек и Аксу, заняты своими делами. «Программа минимум: поваляться в грязи, пока мама не видит, научиться точить когти и попробовать ползти под деревом (а не по нему)», — рассказывают работники учреждения.
Снежные барсы Кунгур и Юнгур появились на свет 5 июля текущего года. Имена для детенышей выбирали с помощью народного голосования в Telegram-канале ОАО «РЖД», которое является опекуном снежных барсов в Перми, а также в самом зоопарке.
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