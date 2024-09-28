properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 09:59

Published 28 сентября, 09:59

Modified 28 сентября, 10:02

Updated 28 сентября, 10:02

В пермском зоопарке показали милое видео с забавами снежных барсят

Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов

28 сентября 2024, 09:59
Фото: Пермский зоопарк

В пермском зоопарке показали милое видео с забавами снежных барсят

Сюжет
Зоопарк
Малыши появились на свет этим летом.

Снежные барсята Кунгур и Юнгур растут озорными и игривыми малышами. Видео с их забавами опубликовали в сообществе Пермского зоопарка.

Котята не теряют времени зря, пока наслаждаются послеобеденной прогулкой. Они любят поиграть на травке, пока родители, Снежек и Аксу, заняты своими делами. «Программа минимум: поваляться в грязи, пока мама не видит, научиться точить когти и попробовать ползти под деревом (а не по нему)», — рассказывают работники учреждения.

Видео: Пермского зоопарка.

Снежные барсы Кунгур и Юнгур появились на свет 5 июля текущего года. Имена для детенышей выбирали с помощью народного голосования в Telegram-канале ОАО «РЖД», которое является опекуном снежных барсов в Перми, а также в самом зоопарке.

Читайте также:
В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барсаПенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатноНовый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года
#Видео#Общество#Пермь#Животные#Зоопарк#Пермский зоопарк#Снежный барс
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика