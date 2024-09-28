Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов

Котята не теряют времени зря, пока наслаждаются послеобеденной прогулкой. Они любят поиграть на травке, пока родители, Снежек и Аксу, заняты своими делами. «Программа минимум: поваляться в грязи, пока мама не видит, научиться точить когти и попробовать ползти под деревом (а не по нему)», — рассказывают работники учреждения.