Пропавшего 20-летнего жителя Кудымкара убили. В преступлении сознался его обидчик

Posted 28 сентября, 12:10
Published 28 сентября, 12:10
Modified 28 сентября, 12:12
Updated 28 сентября, 12:12
Найден погибшим 20-летний житель Пермского края Владислав Мизев. Об этом сообщили сегодня, 28 сентября, волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск», попросив снять репосты.
Молодой человек в последний раз выходил на связь с сестрой Екатериной еще 3 июня. Он сказал ей на прощание: «Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Известно, что до своего исчезновений Владислав собирался ехать из Кудымкара в Карагай. Родственники рассказывали «КП-Пермь», что юноша хотел уладить давний конфликт со своим знакомым Сергеем (имя изменено), который в начале апреля жестоко его избил. Сестра пропавшего высказывала мнение, что в его исчезновении мог быть замешан этот обидчик.
По данным источника «КП-Пермь», Владислава убил именно Сергей. Его задержали в августе, по решению суда он находился в СИЗО Кудымкара. На днях молодого человека привезли в пермское СИЗО. Там он сознался в убийстве — рассказал, что убил Мизева из карабина «Сайга». Тело завернул в пакеты и закопал в лесу в 40 км от города. Подозреваемый показал на карте место захоронения. Сейчас тело погибшего находится в морге, родных должны позвать на опознание.
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