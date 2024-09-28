Пропавшего 20-летнего жителя Кудымкара убили. В преступлении сознался его обидчик

Молодой человек в последний раз выходил на связь с сестрой Екатериной еще 3 июня. Он сказал ей на прощание: «Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Известно, что до своего исчезновений Владислав собирался ехать из Кудымкара в Карагай. Родственники рассказывали «КП-Пермь», что юноша хотел уладить давний конфликт со своим знакомым Сергеем (имя изменено), который в начале апреля жестоко его избил. Сестра пропавшего высказывала мнение, что в его исчезновении мог быть замешан этот обидчик.