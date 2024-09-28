Снова ЧП на сетях. В Соликамске без тепла и горячей воды остался целый микрорайон

После оперативного запуска котельных случился гидроудар на сетях. Специалисты обнаружили порыв на магистральном трубопроводе от котельной БИС-2 и занялись исправлением ситуации. Сейчас они заменили 7,5 м трубопровода, завершили работы и начали заполнять систему. Чиновники обещают, что тепло и горячая вода появятся в домах соликамцев в ближайшее время. При этом жители 3 микрорайона в комментариях пишут, что уже неделю живут без отопления.