Снова ЧП на сетях. В Соликамске без тепла и горячей воды остался целый микрорайон

Posted 28 сентября, 08:40
Published 28 сентября, 08:40
Modified 28 сентября, 09:16
Updated 28 сентября, 09:16
Жители микрорайона Клестовка в Соликамске второй день сидят без горячей воды и отопления. Сегодня днем, 28 сентября, в пресс-службе администрации городского округа сообщили, что вечером четверга, 26 сентября, на электросетях произошел скачок напряжения. Из-за этого остановилась работа котельных в южной части города.
После оперативного запуска котельных случился гидроудар на сетях. Специалисты обнаружили порыв на магистральном трубопроводе от котельной БИС-2 и занялись исправлением ситуации. Сейчас они заменили 7,5 м трубопровода, завершили работы и начали заполнять систему. Чиновники обещают, что тепло и горячая вода появятся в домах соликамцев в ближайшее время. При этом жители 3 микрорайона в комментариях пишут, что уже неделю живут без отопления.
Ранее в ЕДДС Соликамска рассказали, что под отключение отопления и горячей воды попал весь микрорайон Клестовка, крытый ледовый каток с искусственным покрытием спортшколы олимпийского резерва «Старт», а также гимназия «Солнечная радуга», детская городская больница и другие учреждения.
Стоит отметить, что вопросами теплоснабжения города занимается СМУП «Теплоэнерго». В середине декабря прошлого года в многоквартирные дома и образовательные учреждения Соликамска остались без тепла. После этого в администрации Соликамска произошел ряд перестановок, уволился и тогдашний мэр Евгений Самоуков, грозивший возмущенным горожанам полицией.
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