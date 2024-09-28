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Posted 28 сентября, 03:30

Published 28 сентября, 03:30

Modified 28 сентября, 03:30

Updated 28 сентября, 03:30

Toyota пермского предпринимателя арестована за долги за тепло и горячую воду

Toyota пермского предпринимателя арестована за долги за тепло и горячую воду

28 сентября 2024, 03:30
Фото: пресс-служба Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Если мужчина не погасит долг, то его автомобиль продадут на аукционе.

Судебные приставы Пермского края совместно со специалистами Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам за коммунальные услуги. В ходе мероприятия был наложен арест на Toyota Land Cruiser, принадлежащий предпринимателю из Перми. Бизнесмен задолжал за отопление и горячее водоснабжение более 160 тыс. рублей.

Внедорожник использовал родственник должника, однако это не является ограничением для ареста и автомобиль был принудительно эвакуирован на спецстоянку. Чтобы его вернуть, владельцу придется не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, Toyota Land Cruiser уйдет с молотка.

В Пермском крае продолжают расти долги населения и бизнеса за тепловую энергию. На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность за отопление и горячее водоснабжение превышает 5 млрд рублей. В списки для принудительного взыскания через суд попадают все, кто не платит за тепло и ГВС более трех месяцев. Должникам грозят аресты банковских счетов, запрет на выезд за границу и опись имущества.

Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Всем клиентам, как юридическим, так и физическим лицам мы рекомендуем проверить квитанции и счета, и убедиться в отсутствии задолженности, ведь с началом отопительного сезона работа по взысканию долгов будет только усиливаться.

Информационная кампания «В тёплое будущее — без долгов», которую проводят Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю, направлена на повышение платежной дисциплины потребителей. Своевременная оплата коммунальных услуг — это гарантия надежного и бесперебойного теплоснабжения, а также способ избежать серьезных неприятностей.

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