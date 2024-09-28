Toyota пермского предпринимателя арестована за долги за тепло и горячую воду

Внедорожник использовал родственник должника, однако это не является ограничением для ареста и автомобиль был принудительно эвакуирован на спецстоянку. Чтобы его вернуть, владельцу придется не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, Toyota Land Cruiser уйдет с молотка.