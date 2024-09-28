Toyota пермского предпринимателя арестована за долги за тепло и горячую воду

Posted 28 сентября, 03:30
Published 28 сентября, 03:30
Modified 28 сентября, 03:30
Updated 28 сентября, 03:30
Судебные приставы Пермского края совместно со специалистами Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам за коммунальные услуги. В ходе мероприятия был наложен арест на Toyota Land Cruiser, принадлежащий предпринимателю из Перми. Бизнесмен задолжал за отопление и горячее водоснабжение более 160 тыс. рублей.
Внедорожник использовал родственник должника, однако это не является ограничением для ареста и автомобиль был принудительно эвакуирован на спецстоянку. Чтобы его вернуть, владельцу придется не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, Toyota Land Cruiser уйдет с молотка.
В Пермском крае продолжают расти долги населения и бизнеса за тепловую энергию. На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность за отопление и горячее водоснабжение превышает 5 млрд рублей. В списки для принудительного взыскания через суд попадают все, кто не платит за тепло и ГВС более трех месяцев. Должникам грозят аресты банковских счетов, запрет на выезд за границу и опись имущества.
Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Всем клиентам, как юридическим, так и физическим лицам мы рекомендуем проверить квитанции и счета, и убедиться в отсутствии задолженности, ведь с началом отопительного сезона работа по взысканию долгов будет только усиливаться.
Информационная кампания «В тёплое будущее — без долгов», которую проводят Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю, направлена на повышение платежной дисциплины потребителей. Своевременная оплата коммунальных услуг — это гарантия надежного и бесперебойного теплоснабжения, а также способ избежать серьезных неприятностей.
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