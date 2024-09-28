В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»

Пермский производитель кукурузных палочек «Кумир» планирует заняться экспортом своей продукции в 2025 году. Кроме того, ООО «Компания „Кумир“» готовится выпустить три новых продукта с экзотическими вкусами. Их название не раскрывается, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на гендиректора компании Оксану Халитову.