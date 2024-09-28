В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»

Posted 28 сентября, 13:14
Published 28 сентября, 13:14
Modified 28 сентября, 13:16
Updated 28 сентября, 13:16
Пермский производитель кукурузных палочек «Кумир» планирует заняться экспортом своей продукции в 2025 году. Кроме того, ООО «Компания „Кумир“» готовится выпустить три новых продукта с экзотическими вкусами. Их название не раскрывается, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на гендиректора компании Оксану Халитову.
Кукурузные палочки «Кумир» производят в Перми с 1998 года. С 2020 года предприятие изготавливает палочки с необычными вкусами — васаби, паприки, шпината. На сегодняшний день продукция реализуется только на российском рынке.
Ране стало известно, что в пять раз увеличился экспорт муки из Пермского края в Узбекистан и Таджикистан.
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