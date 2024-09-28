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Posted 28 сентября, 13:14

Published 28 сентября, 13:14

Modified 28 сентября, 13:16

Updated 28 сентября, 13:16

В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»

В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»

28 сентября 2024, 13:14
Фото: сообщество компании в соцсетях
Продукция изготавливается в столице Прикамья около 16 лет.

Пермский производитель кукурузных палочек «Кумир» планирует заняться экспортом своей продукции в 2025 году. Кроме того, ООО «Компания „Кумир“» готовится выпустить три новых продукта с экзотическими вкусами. Их название не раскрывается, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на гендиректора компании Оксану Халитову.

Кукурузные палочки «Кумир» производят в Перми с 1998 года. С 2020 года предприятие изготавливает палочки с необычными вкусами — васаби, паприки, шпината. На сегодняшний день продукция реализуется только на российском рынке.

Ране стало известно, что в пять раз увеличился экспорт муки из Пермского края в Узбекистан и Таджикистан.

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#Общество#Пермь#Экспорт#Еда
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