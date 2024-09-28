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Posted 28 сентября 2024, 07:20

Published 28 сентября 2024, 07:20

Modified 28 сентября 2024, 07:20

Updated 28 сентября 2024, 07:20

В октябре пермяки смогут увидеть яркую комету

28 сентября 2024, 07:20

С 14 октября в Прикамье можно наблюдать комету C/2023 A3

Для наблюдений лучше уехать подальше от города.

Во второй половине октября жители Прикамья смогут увидеть комету невооруженным глазом. Для этого нужно будет уехать далеко за город.

В Пермском планетарии рассказали, что серия видимости кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) начнется с 19:40 14 октября. Наблюдать полет космического объекта можно будет до конца месяца — это период, когда он будет виден в северном полушарии лучше всего. Комета будет проходить по южной части созвездия Змеи и северной части созвездия Змееносца.

Ранее пермяки поделились фотографиями северного сияния — говорят, его было видно даже в центре города.

Пермяки смотрели северное сияние и делились фотографиями. Оторваться невозможно!
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#Общество#Пермь#Космос#Планетарий#Комета
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