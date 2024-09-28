В октябре пермяки смогут увидеть яркую комету

Posted 28 сентября 2024, 07:20
Published 28 сентября 2024, 07:20
Modified 28 сентября 2024, 07:20
Updated 28 сентября 2024, 07:20
Во второй половине октября жители Прикамья смогут увидеть комету невооруженным глазом. Для этого нужно будет уехать далеко за город.
В Пермском планетарии рассказали, что серия видимости кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) начнется с 19:40 14 октября. Наблюдать полет космического объекта можно будет до конца месяца — это период, когда он будет виден в северном полушарии лучше всего. Комета будет проходить по южной части созвездия Змеи и северной части созвездия Змееносца.
Ранее пермяки поделились фотографиями северного сияния — говорят, его было видно даже в центре города.