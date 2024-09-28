properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 04:15

Published 28 сентября, 04:15

Modified 28 сентября, 04:17

Updated 28 сентября, 04:17

В Перми начала работать третья кофейня «Белый слон»

В Перми открылась третья кофейня «Белый слон»

28 сентября 2024, 04:15
Фото: социальные сети проекта

В Перми начала работать третья кофейня «Белый слон»

Первое заведение проекта открылось в краевой столице в декабре.

В Перми открылась третья кофейня «Белый слон». Она начала работать в четверг, 26 сентября, в ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52).

«Наша команда очень долго трудилась над интерьером, меню и концепцией бистро, что-то не получалось, срывались сроки, но мы это сделали», — сообщила команда «Белого слона» в социальных сетях. Изюминкой нового заведения создатели проекта решили сделать римскую пиццу. Кроме того, в меню включены авторские пасты, конструктор горячего и уже существующие в других кафе сети фирменные завтраки.

Первое кафе сети «Белый слон» открылось на Комсомольском проспекте, 33 в декабре прошлого года, а второе — в июне 2024 года в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20). Ранее Properm.ru сообщали, что в пермском аэропорту откроется бистро русской кухни «Матрёшка».

Бар Сергея Жукова в Перми начнет работать в начале октября
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Перми закрывается кофейня Cup by CupОколо пермского аэропорта откроется кафе Chicken
#Общество#Пермь#Общепит#Кафе#Еда
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика