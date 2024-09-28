Posted 28 сентября, 04:15
Published 28 сентября, 04:15
Modified 28 сентября, 04:17
Updated 28 сентября, 04:17
В Перми открылась третья кофейня «Белый слон». Она начала работать в четверг, 26 сентября, в ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52).
«Наша команда очень долго трудилась над интерьером, меню и концепцией бистро, что-то не получалось, срывались сроки, но мы это сделали», — сообщила команда «Белого слона» в социальных сетях. Изюминкой нового заведения создатели проекта решили сделать римскую пиццу. Кроме того, в меню включены авторские пасты, конструктор горячего и уже существующие в других кафе сети фирменные завтраки.
Первое кафе сети «Белый слон» открылось на Комсомольском проспекте, 33 в декабре прошлого года, а второе — в июне 2024 года в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20). Ранее Properm.ru сообщали, что в пермском аэропорту откроется бистро русской кухни «Матрёшка».
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