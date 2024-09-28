В Перми открылась третья кофейня «Белый слон»

«Наша команда очень долго трудилась над интерьером, меню и концепцией бистро, что-то не получалось, срывались сроки, но мы это сделали», — сообщила команда «Белого слона» в социальных сетях. Изюминкой нового заведения создатели проекта решили сделать римскую пиццу. Кроме того, в меню включены авторские пасты, конструктор горячего и уже существующие в других кафе сети фирменные завтраки.