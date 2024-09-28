В селе Шерья Пермского края прощаются с погибшим на СВО снайпером

Posted 28 сентября, 06:31
Published 28 сентября, 06:31
Modified 28 сентября, 06:33
Updated 28 сентября, 06:33
На СВО погиб житель Пермского края Вячеслав Демин. Рядовой служил снайпером отделения огневой поддержки. Он родился 25 июля 1986 года, а погиб 4 июня текущего года, сообщили в группе школы села Шерья, где он учился.
Сегодня, 28 сентября, с Вячеславом прощаются в родном селе. Церемония прощания состоялась в Доме культуры и спорта, а гражданская панихида началась в 11:00, рассказали в пресс-службе администрации Нытвенского городского округа.
СВО началась с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих сообщают в социальных сетях администрации округов, а также их родственники или руководство образовательных учреждений, где участники спецоперации когда-то учились.
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