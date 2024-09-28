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Posted 28 сентября, 06:31

Published 28 сентября, 06:31

Modified 28 сентября, 06:33

Updated 28 сентября, 06:33

В селе Нытвенского округа прощаются с 37-летним погибшим на СВО снайпером

В селе Шерья Пермского края прощаются с погибшим на СВО снайпером

28 сентября 2024, 06:31
Фото: группа Шерьинской школы в соцсетях; 1MI

В селе Нытвенского округа прощаются с 37-летним погибшим на СВО снайпером

Сюжет
Военная операция на Украине
Осталась ли семья у Вячеслава Демина, не сообщается.

На СВО погиб житель Пермского края Вячеслав Демин. Рядовой служил снайпером отделения огневой поддержки. Он родился 25 июля 1986 года, а погиб 4 июня текущего года, сообщили в группе школы села Шерья, где он учился.

Сегодня, 28 сентября, с Вячеславом прощаются в родном селе. Церемония прощания состоялась в Доме культуры и спорта, а гражданская панихида началась в 11:00, рассказали в пресс-службе администрации Нытвенского городского округа.

СВО началась с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих сообщают в социальных сетях администрации округов, а также их родственники или руководство образовательных учреждений, где участники спецоперации когда-то учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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