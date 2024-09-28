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Posted 28 сентября, 06:12

Published 28 сентября, 06:12

Modified 28 сентября, 06:14

Updated 28 сентября, 06:14

В Перми продолжают строительство уникального тоннеля под Транссибом

Власти Прикамья рассказали об уникальности одного из тоннелей под Транссибом

28 сентября 2024, 06:12
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Перми продолжают строительство уникального тоннеля под Транссибом

Новая развязка сделает микрорайоны ДКЖ и Парковый более доступными для автомобилистов.

В Перми продолжается строительство двух тоннелей под Транссибирской магистралью на ул. Вишерской. На этой неделе успешно завершилась сквозная проходка одного из направлений тоннелей.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, это самый протяженный тоннель в России, который построен по данной технологии и проходит под действующими железнодорожными путями. Его длина составляет 87 м, составы проходят на участке каждые 6 минут. Работы были организованы таким образом, чтобы не прерывать движение поездов.

Власти планируют открыть сквозное движение автомобилей по первой половине тоннеля в текущем году, а в 2025 году — вторую половину сооружения. Сейчас на объекте завершено переустройство инженерных коммуникаций, сетей газо- и электроснабжения. Заканчивается обустройство подходов со стороны ул. Дзержинского.

Ожидается, что у пермяков появятся два новых тоннеля, которые позволят напрямую проезжать с ул. Строителей на ул. Дзержинского без необходимости пропускать трамваи или встречные автомобили. Все участники движения будут ехать по отдельным полосам.

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#Авто#Общество#Пермь#Тоннель
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