Власти Прикамья рассказали об уникальности одного из тоннелей под Транссибом

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, это самый протяженный тоннель в России, который построен по данной технологии и проходит под действующими железнодорожными путями. Его длина составляет 87 м, составы проходят на участке каждые 6 минут. Работы были организованы таким образом, чтобы не прерывать движение поездов.