Инспектора колонии в Соликамске осудили за торговлю наркотиками

Posted 29 сентября, 04:07
Published 29 сентября, 04:07
Modified 29 сентября, 04:07
Updated 29 сентября, 04:07
Судья Соликамского городского суда Евгений Сергеев приговорил за торговлю наркотиками и мелкое взяточничество инспектора ИК-9 Вадима Москаленко, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. О том, что сотрудника колонии на выходе из дома задержали с наркотиками стало известно еще в ноябре 2023 года.
Как тогда рассказывали федеральные ЧП-каналы, в конце октября прошлого года оперативники остановили инспектора группы надзора ИК-9 Москаленко. При личном досмотре у него нашли 1,5 грамма марихуаны и 1,39 грамма метадона.
Когда полицейские обыскали квартиру сотрудника ФСИН, были обнаружены 20,9 грамма марихуаны, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона.
В отношении Москаленко возбудили уголовное дело. Ему инкриминировали восемь эпизодов мелкого взяточничества (ст.291.2 ч.1 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения (ч. 4 п. п. б, г ст. 228.1 УК РФ). Следствие и суд установили, что 23-летний инспектор по просьбе одного из осужденных проносил на территорию колонии запрещенные предметы, в том числе и наркотические вещества, получая за это деньги.
Незаконные действия инспектора пресекли сотрудники УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю. Суд признал инспектора Москаленко виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, со штрафом, также суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.
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