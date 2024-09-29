Инспектора колонии в Соликамске осудили за торговлю наркотиками

В отношении Москаленко возбудили уголовное дело. Ему инкриминировали восемь эпизодов мелкого взяточничества (ст.291.2 ч.1 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения (ч. 4 п. п. б, г ст. 228.1 УК РФ). Следствие и суд установили, что 23-летний инспектор по просьбе одного из осужденных проносил на территорию колонии запрещенные предметы, в том числе и наркотические вещества, получая за это деньги.