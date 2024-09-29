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Posted 29 сентября, 06:59

Published 29 сентября, 06:59

Modified 29 сентября, 07:02

Updated 29 сентября, 07:02

Пропавший в Березниках мальчик найден

Пропавший в Березниках мальчик найден

29 сентября 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Вчера вечером после посещения бассейна десятилетний школьник не вернулся домой.

Со вчерашнего вечера в Березниках искали десятилетнего Тимофея Ф. Он пошел гулять примерно в 17-30 и не вернулся домой.

Сегодня утром мальчик нашелся. «Найден, жив», — сообщили на странице поисковой группы.

Поиск ребенка вели волонтеры поисковых отрядов, полиция.

Как написал под одним из постов в соцсетях его друг, «он мой друг, он вчера после плавания пришёл к 11 школе мы погуляли потом он я не знаю куда ушёл».

Около 11-30 в воскресенье мальчика нашли. В полиции подтвердили данную информацию, обстоятельства пропажи ребенка выясняются.

В Березниках пропал десятилетний мальчик
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#Происшествия#Общество
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