Пропавший в Березниках мальчик найден

Posted 29 сентября, 06:59
Published 29 сентября, 06:59
Modified 29 сентября, 07:02
Updated 29 сентября, 07:02
Со вчерашнего вечера в Березниках искали десятилетнего Тимофея Ф. Он пошел гулять примерно в 17-30 и не вернулся домой.
Сегодня утром мальчик нашелся. «Найден, жив», — сообщили на странице поисковой группы.
Поиск ребенка вели волонтеры поисковых отрядов, полиция.
Как написал под одним из постов в соцсетях его друг, «он мой друг, он вчера после плавания пришёл к 11 школе мы погуляли потом он я не знаю куда ушёл».
Около 11-30 в воскресенье мальчика нашли. В полиции подтвердили данную информацию, обстоятельства пропажи ребенка выясняются.
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