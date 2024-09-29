«Парма» только что разгромила соперников из «Астаны»

Как накануне матча сообщалось на сайте «Пармы», команда из Астаны — опытный соперник, который уверенно выступает в Единой Лиге ВТБ уже не первый сезон. Прошлый чемпионат для казахстанской команды не стал удачным: в первом этапе «Астана» финишировала на десятой позиции, а во втором этапе группы Б — на седьмой строчке. Эти результаты не позволили баскетболистам пробиться в плей-офф. Однако, несмотря на это, «Астана» все же сумела оставить свой след в турнире.



В прошедшем межсезонье состав «Астаны» значительно обновился благодаря пятерке мощных американских легионеров, к которым присоединилась русская тройка в лице Десятникова, Походяева и Мотовилова. Это усиление может стать ключевым фактором в борьбе за высокие места в Единой Лиге ВТБ. На посту главного тренера продолжит работать греческий специалист Фотиос Такианос.