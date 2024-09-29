«Парма» только что разгромила соперников из «Астаны»

Posted 29 сентября, 13:58
Published 29 сентября, 13:58
Modified 29 сентября, 14:04
Updated 29 сентября, 14:04
Со счетом 95:63 в пользу пермяков закончился сегодня матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между «Пармой» и командой из Астаны.
Самые результативные игроки в составе «ПАРМЫ»:
Как накануне матча сообщалось на сайте «Пармы», команда из Астаны — опытный соперник, который уверенно выступает в Единой Лиге ВТБ уже не первый сезон. Прошлый чемпионат для казахстанской команды не стал удачным: в первом этапе «Астана» финишировала на десятой позиции, а во втором этапе группы Б — на седьмой строчке. Эти результаты не позволили баскетболистам пробиться в плей-офф. Однако, несмотря на это, «Астана» все же сумела оставить свой след в турнире.
В прошедшем межсезонье состав «Астаны» значительно обновился благодаря пятерке мощных американских легионеров, к которым присоединилась русская тройка в лице Десятникова, Походяева и Мотовилова. Это усиление может стать ключевым фактором в борьбе за высокие места в Единой Лиге ВТБ. На посту главного тренера продолжит работать греческий специалист Фотиос Такианос.
Казахстанцы пока идут без побед, что во многом связано с проблемами в защите (в среднем 108,5 пропущенных очка) и травмой Маркелла Джонсона, который пропустил матч с «Локо». Но они все так же грозный соперник, набирают в среднем на 18 очков больше пермской команды, а также у команды из Казахстана более опытный ростер: средний возраст игроков «Астаны» — 26,3 года, а у самого молодого клуба Лиги из Перми — 24,1.
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