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Posted 29 сентября, 08:57

Published 29 сентября, 08:57

Modified 29 сентября, 08:59

Updated 29 сентября, 08:59

Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры

29 сентября 2024, 08:57
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Сюжет
Коммунальный рай
Женщина получила ожоги на собственной кухне.

Накануне вечером пермские спасатели МЧС спасли из огня женщину. Сообщение о пожаре на проспекте Декабристов в поступило 28 сентября в 19 часов 31 минуту. Короткое замыкание тостера стало наиболее вероятной причиной пожара. Но рассматриваются и другие версии ЧП.

​По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на кухне в квартире жилого многоквартирного дома.

Газодымозащитники МЧС России обнаружили на полу горящей кухни многоэтажки женщину. Спасатели вынесли пострадавшую в безопасную зону, оказали доврачебную помощь и передали медикам.

Пожар ликвидировали на 9 квадратных метрах 22 огнеборца и 6 единиц техники МЧС России. Причину установит инспектор МЧС России.

#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Прикамье#Взрыв газа
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