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Posted 29 сентября 2024, 09:00

Published 29 сентября 2024, 09:00

Modified 29 сентября 2024, 09:00

Updated 29 сентября 2024, 09:00

Пермский край вошел в топ-15 по числу отзывов жителей о товарах и услугах

29 сентября 2024, 09:00
В Пермском крае ежедневно оставляют 2 792 отзыва о товарах и услугах на «Авито». В месяц это 84 928, а сам регион занимает 14-е место в рейтинге субъектов РФ по активности пользователей на платформе.

Согласно данным «Авито», 95% российских интернет-пользователей обязательно изучают отзывы о товарах и услугах перед совершением покупки. 68% респондентов указали, что отзывы помогают им найти наилучшие предложения, а 16%, что обращаются к отзывам, если у них имеются сомнения в надежности продавца. Еще 11% читают отзывы, когда у них есть свободное время и желание. Лишь два процента заявили, что никогда не читают отзывы, и три процента — что вообще не совершают покупки в интернете.

Молодые люди в возрасте 18–24 лет почти всегда изучают отзывы (97%), тогда как люди старше 65 лет делают это реже (89%). Практически все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзывах. При этом 47% считают отзывы без визуальных доказательств менее убедительными, а 48% полагают, что наличие фото или видео является значительным плюсом. Только 5% опрошенных считают важным сам текст отзыва и оценку.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито», подчеркнула, что потребительский опыт по-прежнему важен для людей: 16% покупателей начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают отзывы о нем.

Следует отметить, что пользователи «Авито» ежедневно оставляют более 191 тысячи отзывов. Наибольшую активность проявляют жители Москвы (43 тысячи отзывов в день), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).

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