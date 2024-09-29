Пермский край вошел в топ-15 по числу отзывов жителей о товарах и услугах

Согласно данным «Авито», 95% российских интернет-пользователей обязательно изучают отзывы о товарах и услугах перед совершением покупки. 68% респондентов указали, что отзывы помогают им найти наилучшие предложения, а 16%, что обращаются к отзывам, если у них имеются сомнения в надежности продавца. Еще 11% читают отзывы, когда у них есть свободное время и желание. Лишь два процента заявили, что никогда не читают отзывы, и три процента — что вообще не совершают покупки в интернете.