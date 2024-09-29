Пермский ученый рассказал, ждать ли на следующей неделе снега

В южных районах Прикаамья воздух сегодня, 29 сентября, прогреется до +20…+22°, в Перми также вероятно достижение отметки +20°С (что на три градуса ниже температурного рекорда суток, установленного в 2015 году), рассказал в своём канале «Опасные природные явления Пермского края» профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его данным, Сегодня вся территория региона, кроме крайнего севера, находится в тропической воздушной массе, которая распространяется с юго-запада Европейской территории России. Пока прогрев ограничен облачностью, но во второй половине дня в южной части края ожидаются прояснения (малооблачная зона движется со стороны Удмуртии).