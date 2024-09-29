Пермский ученый рассказал, ждать ли на следующей неделе снега

Posted 29 сентября, 11:41
Published 29 сентября, 11:41
Modified 30 сентября, 04:42
Updated 30 сентября, 04:42
В южных районах Прикаамья воздух сегодня, 29 сентября, прогреется до +20…+22°, в Перми также вероятно достижение отметки +20°С (что на три градуса ниже температурного рекорда суток, установленного в 2015 году), рассказал в своём канале «Опасные природные явления Пермского края» профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его данным, Сегодня вся территория региона, кроме крайнего севера, находится в тропической воздушной массе, которая распространяется с юго-запада Европейской территории России. Пока прогрев ограничен облачностью, но во второй половине дня в южной части края ожидаются прояснения (малооблачная зона движется со стороны Удмуртии).
Завтра, 30 сентября, аномальное тепло сохранится на большей части края кроме крайнего севера и северо-запада, куда днем доберется холодный фронт. Хотя температура воздушной массы на высотах завтра будет на 2-3° ниже, чем сегодня, дневной максимум в Перми также может составить +18…+20°С и по югу края до +22°С. Также ожидается ослабление ветра — завтра днем ветер будет не более 4-9 м/с, тогда как сегодня наблюдаются порывы до 15 м/с.
По словам Шихова, заморозки на почве пока ожидаются в среду, 2 октября. Выпадение снега пока не прогнозируется.
29-30 сентября вероятно станут последними днями в этом году с температурой выше +20°С. Также по отклонению температуры от нормы ожидаются максимальные значения за весь сентябрь — на 8-9° выше нормы.
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