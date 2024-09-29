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Posted 29 сентября, 08:09

Published 29 сентября, 08:09

Modified 29 сентября, 08:30

Updated 29 сентября, 08:30

Пермяки не смогли в субботу вылететь из Сочи из-за неисправности самолета

Пермяки не смогли в субботу вылететь из Сочи из-за неисправности самолета

29 сентября 2024, 08:09
Фото: 1MI
Пассажиры провели в самолете в ожидании вылета несколько часов.

Вылет рейса «Победы» из Сочи в Пермь задержали из-за неисправности самолета, сообщают пермские СМИ. Сейчас, судя по данным расписания аэропорта, самолет уже находится по пути в Пермь.

«Мы должны были отправиться домой в 22:35. Пассажиров запустили в самолёт, где люди провели четыре часа. Затем ожидание продолжилось в здании аэропорта. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолёта», — рассказала perm.aif.ru одна из пассажирок самолета.

Рейс ДР365 авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь накануне в 22-35 и прибыть в 4-15 утра в Пермь. Однако, фактически самолет направился в Пермь только сегодня утром, судя по расписанию он должен прибыть в 14-30 местного времени.

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#Происшествия#Общество#Пермь
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