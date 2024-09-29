Пермяки не смогли в субботу вылететь из Сочи из-за неисправности самолета

Рейс ДР365 авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь накануне в 22-35 и прибыть в 4-15 утра в Пермь. Однако, фактически самолет направился в Пермь только сегодня утром, судя по расписанию он должен прибыть в 14-30 местного времени.