Пермяки не смогли в субботу вылететь из Сочи из-за неисправности самолета

Posted 29 сентября, 08:09
Published 29 сентября, 08:09
Modified 29 сентября, 08:30
Updated 29 сентября, 08:30
Вылет рейса «Победы» из Сочи в Пермь задержали из-за неисправности самолета, сообщают пермские СМИ. Сейчас, судя по данным расписания аэропорта, самолет уже находится по пути в Пермь.
«Мы должны были отправиться домой в 22:35. Пассажиров запустили в самолёт, где люди провели четыре часа. Затем ожидание продолжилось в здании аэропорта. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолёта», — рассказала perm.aif.ru одна из пассажирок самолета.
Рейс ДР365 авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь накануне в 22-35 и прибыть в 4-15 утра в Пермь. Однако, фактически самолет направился в Пермь только сегодня утром, судя по расписанию он должен прибыть в 14-30 местного времени.
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