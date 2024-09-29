Роспотребнадзор: в Прикамье воздух чище, чем в среднем по стране

Posted 29 сентября, 05:10
Published 29 сентября, 05:10
Modified 29 сентября, 05:10
Updated 29 сентября, 05:10
С начала 2024 год удельный вес проб атмосферного воздуха не отвечающих гигиеническим нормативам составил 0,1% (среднероссийский показатель в 2023 году составлял 0,75%), сообщили в Роспотребнадзоре. Для контроля лабораторным испытательным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ежегодно проводится около 20 тыс. исследований на территории Перми и Пермского края.
Лабораторный контроль проводится при установлении размеров санитарно-защитных зон для промышленных предприятий и объектов, при работе с жалобами населения на загрязнение атмосферного воздуха при осуществлении деятельности объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Отбираемые на территории городских и сельских поселениях, исследуются на содержание более 50 загрязняющих веществ, из которых 14 веществ относятся к веществам 1 и 2 класса опасности.
Для недопущения негативного влияния источников загрязнения окружающей среды на здоровье населения края в 2024 году Управлением проведена работа по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) для 372 объектов. Для 147 объектов материалы по установлению СЗЗ направлены на доработку в адрес владельцев объектов.
Специалисты Роспотребнадзора совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и ФБУН «Федеральный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» с 2022 года принимают участие в работе, проводимой на территории Пермского края в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Целью работы является оценка воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни. С 2022 года проведена оценка для 13 объектов (в т. ч. в 2024 году для 10 объектов).
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