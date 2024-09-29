Роспотребнадзор: в Прикамье воздух чище, чем в среднем по стране

Специалисты Роспотребнадзора совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и ФБУН «Федеральный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» с 2022 года принимают участие в работе, проводимой на территории Пермского края в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Целью работы является оценка воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни. С 2022 года проведена оценка для 13 объектов (в т. ч. в 2024 году для 10 объектов).