Топ-менеджера «Чайковского текстиля» по делу о взятке в Минобороны оставили в СИЗО

Posted 29 сентября, 06:43
Published 29 сентября, 06:43
Modified 29 сентября, 06:48
Updated 29 сентября, 06:48
235 военный гарнизонный суд в Москве 27 сентября продлил до 1 ноября по ходатайству следствия срок содержания под стражей заместителю генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимиру Демчику, Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Демчика отправили под стражу 2 августа. Судя по материалам суда, через неделю он пытался обжаловать законность возбуждения уголовного дела, но тот же суд ему отказал. 18 сентября в вышестоящую инстанцию апелляционного военного суда была направлена жалоба Демчика на данное решение.
Как в начале августа сообщал федеральный следком, Демчик подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Говорится о взятке не менее 4 млн рублей.
Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей.
Согласно открытых данных, Владимир Демчик занял пост заместителя генерального директора «Текстильной торговой компании» в 2020 году. Группа компаний «Чайковский текстиль» считается ведущим производителем тканей в стране, объединяет производства в разных регионах. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве, головная компания находится в Чайковском в Пермском крае. В июне 2011 года произошла полная смена управленческой команды компании: руководителем группы компаний «Чайковский текстиль» стал Евгений Титов.
Компания является одним из основных поставщиков тканей для спецодежды разных силовых структур. В 2003 году в сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ впервые в мире была разработана армированная нить, ткани «Вихрь» (полностью состоящая из армированных нитей) и «Рип-Стоп» (армированные нити встроены «клеткой»).
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