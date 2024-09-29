Топ-менеджера «Чайковского текстиля» по делу о взятке в Минобороны оставили в СИЗО

Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей.