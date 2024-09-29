Убил и закопал. В СКР рассказали подробности жестокого убийства в Кудымкаре

Posted 29 сентября, 08:50
Published 29 сентября, 08:50
Modified 29 сентября, 08:52
Updated 29 сентября, 08:52
Следователями СК России нашли подозреваемого в убийстве 20-летнего юноши в городе Кудымкаре, сообщили в пресс-службе ведомства. 5 августа 2024 года следователями Кудымкарского следственного отдела по факту безвестного исчезновения 20-летнего жителя города Кудымкара Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По информации журналиста Properm.ru от осведомленных собеседников, подозреваемый ранее уже нападал с пистолетом на погибшего. Тогда же было возбуждено первое уголовное дело о хулиганской выходке.
В ходе следствия и при содействии следователей-криминалистов и оперативников краевого главка полиции был установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 29-летний знакомый потерпевшего.
Вечером 28 сентября в ходе проведения поисков в лесном массиве вблизи деревни Мазунина Кудымкарского муниципального округа Пермского края обнаружено тело пропавшего молодого человека с признаками насильственной смерти.
По версии следствия, 3 июня 2024 года на территории города Кудымкара Пермского края между потерпевшим и ранее знакомым ему 29-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры последний застрелил юношу. В результате ранения в голову потерпевший скончался на месте. Для сокрытия следов преступления подозреваемый спрятал тело в лесном массиве.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в рамках ранее возбужденного в отношении него уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
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