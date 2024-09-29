Убил и закопал. В СКР рассказали подробности жестокого убийства в Кудымкаре

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в рамках ранее возбужденного в отношении него уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.