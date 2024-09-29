В Березниках пропал десятилетний мальчик

В Березниках поисковики и полиция ищут десятилетнего Тимофея Ф. Как указывается на сайтах и в группах поисковиков, 28 сентября в 17:30 мальчик ушел из дома по улице Мира, 62 и с тех пор его местонахождение неизвестно.