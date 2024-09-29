В Березниках пропал десятилетний мальчик

Posted 29 сентября, 04:28
Published 29 сентября, 04:28
Modified 29 сентября, 06:52
Updated 29 сентября, 06:52
В Березниках поисковики и полиция ищут десятилетнего Тимофея Ф. Как указывается на сайтах и в группах поисковиков, 28 сентября в 17:30 мальчик ушел из дома по улице Мира, 62 и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Как уточнила журналисту Properm.ru инфорг Любовь Ахметзянова, ребенок ушел погулять и не вернулся домой.
По приметам рост мальчика примерно 130 см, одет в бежевую куртку, спортивные штаны с надписью PUMA и серые кроссовки.
Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам 102 или 8 (342) 204-49-04.
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