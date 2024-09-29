В Перми может появиться остановка «Дом ученых»

Posted 29 сентября, 04:51
Published 29 сентября, 04:51
Modified 29 сентября, 11:47
Updated 29 сентября, 11:47
В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение переименовать остановочный пункт общественного транспорта «Кинотеатр Октябрь», сообщает «Новый компаньон». Остановку транспорта, расположенную на нечетной стороне Комсомольского проспекта в районе дома №49 хотят назвать «Дом учёных».
Вопрос будет обсуждаться на ближайших заседаниях совета. По нечетной стороне проспекта сейчас две остановки «Кинотеатр Октябрь», одна — непосредственно напротив парка у школы №9, вторая — после поворота с ул. Революции.
Дом ученых, или Дом научных работников расположен в квартале между улицами Г. Успенского и Революции, по адресу: Комсомольский проспект, 49. Строительство дома велось с 1948 года по 1955 год по проекту архитектора Молотовгорпроект Давида Рудника. Распоряжение о строительстве дома было принято еще в конце 1940-х годов. Считалось, таких домов было всего четыре на всю страну, а на его проекте стояла личная подпись Сталина.
Здесь жили ректоры Пермского государственного университета А. И. Букирев и Ф. С. Горовой, ректор медицинского института Е. А. Вагнер, ректор политехнического института М. Н. Дедюкин. В разное время в доме проживали ученые Н. А. Игнатьев, В. В. Кузнецов, В. Ф. Усть-Качкинцев, И. И. Лапкин, П. Я. Мартынов, И. Н. Мерзляков, К. И. Мочалов, А. К. Маловичко, А. В. Рыбин, И. С. Сандлер, И. Г. Шапошников, Г. З. Гершуни, Е. Ф. Журавлёв, С. И. Мельник, Г. А. Максимович, П. А. Софроницкий, Б. К. Матвеев, В. А. Танаевский, П. Н. Чирвинский, Л. И. Волковыский, Д. Е. Харитонов, М. Н. Полукаров, Л. Е. Кертман, А. А. Ушаков, Б. А. Чазов, Р. В. Комина, В. В. Орлов, В. Н. Прокошев, А. А. Волков, П. И. Хитров, И. А. Малеев, Е. А. Голованова, Е. И. Коваленко, Е. О. Преображенская, Н. М. Паршукова, С. Я. Фрадкина, З. В. Станкеева и другие.
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