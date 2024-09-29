Заммэра Москвы Ефимов: В Москве появится детский сад по льготной программе инвестора

Для того чтобы воспользоваться льготной арендой, арендатору необходимо согласовать с городом объем ожидаемых восстановительных работ. В случае если требуется лишь косметический ремонт, детский сад начнет свою работу через шесть месяцев. В случае проведения капитального ремонта или реконструкции сроки могут достигать до полутора или трех лет соответственно.