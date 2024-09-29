Заммэра Москвы Ефимов: В Москве появится детский сад по льготной программе инвестора

Posted 29 сентября, 10:07
Published 29 сентября, 10:07
Modified 29 сентября, 10:07
Updated 29 сентября, 10:07
Здание, находящееся по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49, арендовала компания «ЛАКОЛ-Н» после победы в торгах, проводившихся в августе. Общая площадь объекта составляет 326,8 квадратного метра. Согласно словам Ефимова, в рамках программы инвестор обязуется провести ремонтные работы, после которых арендная плата будет составлять всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Для того чтобы воспользоваться льготной арендой, арендатору необходимо согласовать с городом объем ожидаемых восстановительных работ. В случае если требуется лишь косметический ремонт, детский сад начнет свою работу через шесть месяцев. В случае проведения капитального ремонта или реконструкции сроки могут достигать до полутора или трех лет соответственно.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, по итогам торгов компания заключила договор аренды объекта на 49 лет. Помимо здания инвестору предоставили в пользование земельный участок площадью около 0,6 гектара. Для сохранения льготной ставки аренды необходимо ежегодное подтверждение соответствия требованиям программы.
По словам Кирилла Пуртова, руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике, программа «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется спросом у инвесторов, и с начала 2023 года уже четыре предпринимателя подписали соглашения для открытия образовательных учреждений по этой программе.
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