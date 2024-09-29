Жители Прикамья стали чаще обращаться к врачам из-за нападений безнадзорных животных

Posted 29 сентября, 03:40
Published 29 сентября, 03:40
Modified 30 сентября, 04:20
Updated 30 сентября, 04:20
В Прикамье с начала 2024 года к врачам из-за укусов, царапин и ослюнения, полученных от безнадзорных животных к врачам обратились 3171 человек (126,4 на 100 тыс. населения), сообщили в Роспотребнадзоре. Это значительно больше, чем годом ранее — в 2023 году на потенциальное заражение бешенством медикам пожаловались 1904 человек (73,3 на 100 тыс. населения). На территории Пермского края случаев заболеваемости бешенством среди людей не регистрировалось с 2016 года.
Для сравнения, ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тыс. человек, из них не менее 250 — 300 тыс. нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.
Данные ведомство приводит к Всемирному дню борьбы с бешенством, по инициативе ВОЗ он назначен на 28 сентября. Бешенство (гидрофобия, рабическая болезнь) — вирусное заболевание диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. В развитых странах основной носитель вируса — дикие животные, от которых болезнь передается домашним животным. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса, ослюнения или оцарапывания, нанесённых заражённым животным.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства погибает более 55 тысяч человек. Болезнь регистрируется более чем в 150 странах. Наиболее неблагополучный регион по бешенству — Юго-Восточная Азия (Индия, Китай, Вьетнам, Филиппины, Лаос, Индонезия и другие азиатские страны). Прививки от бешенства после укусов животных получают более 29 миллионов человек, что каждый год позволяет предотвращать случаи смерти от этой опасной инфекции.
Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек.
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