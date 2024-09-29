Жители Прикамья стали чаще обращаться к врачам из-за нападений безнадзорных животных

В Прикамье с начала 2024 года к врачам из-за укусов, царапин и ослюнения, полученных от безнадзорных животных к врачам обратились 3171 человек (126,4 на 100 тыс. населения), сообщили в Роспотребнадзоре. Это значительно больше, чем годом ранее — в 2023 году на потенциальное заражение бешенством медикам пожаловались 1904 человек (73,3 на 100 тыс. населения). На территории Пермского края случаев заболеваемости бешенством среди людей не регистрировалось с 2016 года.