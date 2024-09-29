Жительницу Суксуна будут судить за обман стариков на сотни тысяч рублей

После этого злоумышленница получала у потерпевших деньги, часть из которых оставляла себе, а оставшиеся переводила на банковские счета своих подельников. Всего женщина так забрала наличные у четверых пожилых людей. Преступными действиями им причинен ущерб на общую сумму более 766 тысяч рублей.