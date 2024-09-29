Жительницу Суксуна будут судить за обман стариков на сотни тысяч рублей

Posted 29 сентября, 10:22
Published 29 сентября, 10:22
Modified 29 сентября, 10:24
Updated 29 сентября, 10:24
В Суксуне будут судить участницу мошеннической схемы «родственник в беде» рассказали журналисту Proper.ru в следственном комитете. Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении молодой женщины, она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере).
Следствием установлено, что весной 2024 года обвиняемая, действуя в сговоре с неустановленными лицами на территории Суксунского, Пермского и Кишертского районов, вводила в заблуждение пожилых людей. Она сообщала старикам, что их близкие попали в ДТП и требуются деньги для возмещения ущерба. Наличные необходимо было передать через курьера.
После этого злоумышленница получала у потерпевших деньги, часть из которых оставляла себе, а оставшиеся переводила на банковские счета своих подельников. Всего женщина так забрала наличные у четверых пожилых людей. Преступными действиями им причинен ущерб на общую сумму более 766 тысяч рублей.
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