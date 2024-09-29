properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 10:22

Published 29 сентября, 10:22

Modified 29 сентября, 10:24

Updated 29 сентября, 10:24

Жительницу Суксуна будут судить за обман стариков на сотни тысяч рублей

Жительницу Суксуна будут судить за обман стариков на сотни тысяч рублей

29 сентября 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Женщина была задержана после обращения пожилых людей в правоохранительные органы.

В Суксуне будут судить участницу мошеннической схемы «родственник в беде» рассказали журналисту Proper.ru в следственном комитете. Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении молодой женщины, она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в крупном размере).

Следствием установлено, что весной 2024 года обвиняемая, действуя в сговоре с неустановленными лицами на территории Суксунского, Пермского и Кишертского районов, вводила в заблуждение пожилых людей. Она сообщала старикам, что их близкие попали в ДТП и требуются деньги для возмещения ущерба. Наличные необходимо было передать через курьера.

После этого злоумышленница получала у потерпевших деньги, часть из которых оставляла себе, а оставшиеся переводила на банковские счета своих подельников. Всего женщина так забрала наличные у четверых пожилых людей. Преступными действиями им причинен ущерб на общую сумму более 766 тысяч рублей.

Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна
Узнать подробнее
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика