Более 1,2 тысячи сотрудников ОМК соревнуются в конкурсе профессионального мастерства

Posted 30 сентября, 11:15
Published 30 сентября, 11:15
Modified 30 сентября, 11:17
Updated 30 сентября, 11:17
Рекордное количество сотрудников ОМК — более 1,2 тыс. человек — участвуют в корпоративном конкурсе профессионального мастерства рабочих профессий «Профессионал-2024». Электромонтеры, металлурги, газорезчики, лаборанты химического анализа, технологи, дефектоскописты, операторы станков с программным управлением, крановщики и многие другие уже проходят первые испытания, которые стартовали в сентябре. Участие в конкурсе престижно и почетно, сотрудники производственных специальностей ОМК получают дополнительное признание коллег и профессионального сообщества.
В 16 номинациях за звание самых профессиональных рабочих соревнуются представители заводов ОМК из Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска и Чусового (Пермский край), собственной ИТ-компании ОМК и сети вагоноремонтных депо со всей страны.
Самому молодому участнику конкурса — 18 лет, а самому опытному — 70. В «личном зачете» наиболее популярной стала номинация «Лучший дефектоскопист», в ней готовы участвовать более 360 человек. Из командных номинаций самая массовая — «Лучшее звено по грузоподъемным механизмам» — 114 заявок.
Отборочные испытания проходят на предприятиях, а второй этап конкурса, который стартует в октябре, пройдет на выксунском заводе ОМК и в депо «ОМК Стального пути» в Муроме, Ельце и Кургане. Работу 200 финалистов будет оценивать команда из более чем 80 экспертов. Победители получат вознаграждение до 150 тыс. рублей, звание «Профессионал-2024» и признание профессионального сообщества.
Наталья Ямщикова, директор по управлению персоналом группы ОМК:
— Конкурс «Профессионал» служит не только площадкой для соревнований, чтобы выявить лучших, — это еще одна возможность поблагодарить наши коллективы за верность профессии, мастерство и постоянное совершенствование в работе. Сотрудники ОМК обладают широкими возможностями для профессионального роста. Конкурс помогает каждому раскрывать свой потенциал и успешно строить карьеру. В этом году коллеги вновь покажут знания, будут оттачивать навыки и станут хорошим примером, которому хочется следовать.
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