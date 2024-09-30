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Posted 30 сентября, 05:05

Published 30 сентября, 05:05

Modified 30 сентября, 05:07

Updated 30 сентября, 05:07

Пермяки на неделе с 29 сентября по 6 октября будут временно оставаться без воды

Десятки домов будут на время оставаться без воды на этой неделе в Перми

30 сентября 2024, 05:05
Фото: fusionbrain.ai

Пермяки на неделе с 29 сентября по 6 октября будут временно оставаться без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Об аварийных отключениях нужно сообщать в ресурсоснабжающую организацию.

На этой неделе в Перми пройдут поэтапные отключения воды в десятках домов. Некоторые жители останутся без водоснабжения на сутки из-за проведения аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях.

Завтра, 1 октября, с 9:00 до 9:00 2 октября воду отключат в домах по адресам:

  • ул. Барнаульская, 7, 9а, 10, 20;
  • ул. Вильямса, 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
  • ул. Карбышева, 47а;
  • ул. Писарева, 10аа.

В этот же день, но с 9:30 и до 9:30 2 октября с неудобствами столкнутся жители домов:

  • Богдана Хмельницкого, 31а, 35, 39, 57, 58, 58б, 65, 67, 80, 82, 82а;
  • Пензенская, 50, 55, 56, 57, 57б, 57в, 57г, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72.

2 октября с 9:30 до 18:30 водоснабжения не будет в домах по улицам:

  • Веселая, 1;
  • 1-я Красноармейская, 3;
  • Николая Островского, 59/1, 64, 64а, 69;
  • Революции, 2, 4, 5, 12, 14;
  • Тимирязева, 26а;
  • Фонтанная, 1а, 1а к2, 1а/1, 2а.

3 октября с 9:00 до 19:00 пермякам в доме на Малкова, 21 придется пожить с отключением. В этот же день с 9:30 до 9:30 4 октября воды не будет в домах на Химградской, 49, 51.

В пятницу, 4 октября, с 10:00 до 19:00:

  • Комиссара Пожарского, 2а;
  • проспект Парковый, 23, 25а, 25б, 25в, 25г;
  • Сельская, 2;
  • Строителей, 36, 36/1, 37, 37а, 46, 48.

В субботу, 5 октября, с 9:00 до 9:00 6 октября водоснабжения лишатся пермяки в домах по улицам:

  • Вильямса, 44, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
  • Кабельщиков, 19;
  • Коспашская, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17;
  • Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;
  • Усадебная (Орджоникидзевский район), 2, 3, 4, 6, 55.

Тоже 5 октября с 10:00 до 10:00 6 октября:

  • ул. Монастырская, 54, 87, 93, 93б, 95б, 95г;
  • ул. Свердловская, 2а, 3, 4, 7;
  • ул. Советская, 94, 96.

В воскресенье, 6 октября, с 10:00 до 10:00 7 октября воды не будет по улицам:

  • Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26, 26А, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 67;
  • Лодыгина, 53, 53в, 53г;
  • Солдатова, 29, 29а;
  • Яблочкова, 36.

Диспетчерская служба ООО «Новогор-Прикамье» принимает заявки на подвоз воды и информацию об аварийных ситуациях на электронную почту: [email protected].

Ранее Properm.ru сообщали о внезапном появлении ржавой воды у жителей Лысьвы, а также об отключении горячей воды и отопления в соликамском микрорайоне Клестовка.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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