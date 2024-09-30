Десятки домов будут на время оставаться без воды на этой неделе в Перми

Posted 30 сентября, 05:05
Published 30 сентября, 05:05
Modified 30 сентября, 05:07
Updated 30 сентября, 05:07
На этой неделе в Перми пройдут поэтапные отключения воды в десятках домов. Некоторые жители останутся без водоснабжения на сутки из-за проведения аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях.
Завтра, 1 октября, с 9:00 до 9:00 2 октября воду отключат в домах по адресам:
В этот же день, но с 9:30 и до 9:30 2 октября с неудобствами столкнутся жители домов:
2 октября с 9:30 до 18:30 водоснабжения не будет в домах по улицам:
3 октября с 9:00 до 19:00 пермякам в доме на Малкова, 21 придется пожить с отключением. В этот же день с 9:30 до 9:30 4 октября воды не будет в домах на Химградской, 49, 51.
В пятницу, 4 октября, с 10:00 до 19:00:
В субботу, 5 октября, с 9:00 до 9:00 6 октября водоснабжения лишатся пермяки в домах по улицам:
Тоже 5 октября с 10:00 до 10:00 6 октября:
В воскресенье, 6 октября, с 10:00 до 10:00 7 октября воды не будет по улицам:
Диспетчерская служба ООО «Новогор-Прикамье» принимает заявки на подвоз воды и информацию об аварийных ситуациях на электронную почту: [email protected].
Ранее Properm.ru сообщали о внезапном появлении ржавой воды у жителей Лысьвы, а также об отключении горячей воды и отопления в соликамском микрорайоне Клестовка.
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