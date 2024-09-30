Экономист: Инициатива депутата вряд ли приведет к снижению закредитованности

В интервью ridus.ru экономист заявил, что для воплощения инициативы в жизнь нужна система проверки оформленных кредитных соглашений у всех россиян. То есть банки должны совершать обмен такими данными. Специалист выразил сомнения в том, что единая база кредитов может существовать, назвав законопроект «благим пожеланием» его автора, не понимающего, как работает система.