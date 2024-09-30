Экономист: Инициатива депутата вряд ли приведет к снижению закредитованности

Posted 30 сентября, 11:32
Published 30 сентября, 11:32
Modified 30 сентября, 11:34
Updated 30 сентября, 11:34
Кульбака убежден, что проект депутата, разработанный для противодействия проблеме закредитованности россиян, не будет реализован, так как для этого требуется согласованная работа банковских и других финансовых организаций.
В интервью ridus.ru экономист заявил, что для воплощения инициативы в жизнь нужна система проверки оформленных кредитных соглашений у всех россиян. То есть банки должны совершать обмен такими данными. Специалист выразил сомнения в том, что единая база кредитов может существовать, назвав законопроект «благим пожеланием» его автора, не понимающего, как работает система.
Депутат ГД РФ Сергей Колунов считает, что банки и микрокредитные организации должны выдавать одновременно не более двух займов одному человеку. Парламентарий убежден, что такая мера будет способствовать приостановлению роста долговой нагрузки на россиян.
Соласно информации, представленной Минтруда РФ, порядка 13 миллионов граждан нашей страны одновременно выплачивают три и более потребительских кредита.
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