«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует актуализировать данные о собственниках помещений

Posted 30 сентября, 12:26
Published 30 сентября, 12:26
Modified 30 сентября, 12:28
Updated 30 сентября, 12:28
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам-физическим лицам актуализировать данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».
Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учетной записи. Предоставить данные можно в офисах РКЦ или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов Вашего расчетно-кассового центра Вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчетно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».
Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:
Александр Панкратов, руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
— На первый взгляд, актуализация данных может показаться не столь важным делом, если Вы оплачиваете коммунальную услугу своевременно. Однако при продаже, дарении квартиры у вас могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Те, кто продал квартиру, но не уведомил РКЦ о смене собственника, рискуют обнаружить себя в списке злостных неплательщиков со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому найдите время и передайте актуальную информацию в РКЦ или ресурсоснабжающие организации.
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