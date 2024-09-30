В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил представитель Генштаба. По его словам, срочники как и прежде будут привлекаться к выполнению научно-прикладных задач в научных подразделениях.