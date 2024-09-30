В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО

Posted 30 сентября, 09:46
Published 30 сентября, 09:46
Modified 1 октября, 03:25
Updated 1 октября, 03:25
В этом году призывники, которые попадут на срочную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлечены к участию в СВО на Украине. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил представитель Генштаба. По его словам, срочники как и прежде будут привлекаться к выполнению научно-прикладных задач в научных подразделениях.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. При этом в районах Крайнего Севера призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря, это связано с особенностями климата данной территории.
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