Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми

Posted 30 сентября, 09:12
Published 30 сентября, 09:12
Modified 30 сентября, 10:28
Updated 30 сентября, 10:28
Председатель следственного управления СК России Александр Бастрыкин поручил возбудил уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных мигрантом в отношении несовершеннолетних в Прикамье. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
В сети сообщалось, что приезжий повар домогался девочек в кафе быстрого питания в Закамске. По словам одной из несовершеннолетних, мужчина показывал ей порнографическое видео и делал намёки интимного характера. «Я сижу в полном шоке и не понимаю, что мне делать», — говорит пермячка.
По данному факту следствие проводит проверку. Глава Следкома РФ также получил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах.
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