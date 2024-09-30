Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми

В сети сообщалось, что приезжий повар домогался девочек в кафе быстрого питания в Закамске. По словам одной из несовершеннолетних, мужчина показывал ей порнографическое видео и делал намёки интимного характера. «Я сижу в полном шоке и не понимаю, что мне делать», — говорит пермячка.