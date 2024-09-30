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Posted 30 сентября, 09:12

Published 30 сентября, 09:12

Modified 30 сентября, 10:28

Updated 30 сентября, 10:28

Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми

Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми

30 сентября 2024, 09:12
Фото: sledcom.ru

Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми

Следствием проводится проверка.

Председатель следственного управления СК России Александр Бастрыкин поручил возбудил уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных мигрантом в отношении несовершеннолетних в Прикамье. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

В сети сообщалось, что приезжий повар домогался девочек в кафе быстрого питания в Закамске. По словам одной из несовершеннолетних, мужчина показывал ей порнографическое видео и делал намёки интимного характера. «Я сижу в полном шоке и не понимаю, что мне делать», — говорит пермячка.

По данному факту следствие проводит проверку. Глава Следкома РФ также получил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах.

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#Пермский край#Уголовное дело#Закамск#Порнография#Несовершеннолетние#Домогательство#Прикамье#Мигрант#Александр Бастрыкин#СК России#Денис Головкин
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