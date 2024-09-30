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Posted 30 сентября, 04:41

Published 30 сентября, 04:41

Modified 30 сентября, 04:43

Updated 30 сентября, 04:43

ХК «Молот» выиграл у «Бурана» 3:2

ХК «Молот» победил в первом матче домашней серии

30 сентября 2024, 04:41
Фото: ВКонтакте/ХК Молот

ХК «Молот» выиграл у «Бурана» 3:2

Гостями пермяков были хоккеисты воронежского «Бурана».

В субботу, 28 сентября, ХК «Молот» в первом матче домашней серии на своем льду обыграл воронежский «Буран».

Шайбы у пермяков забросили Олег Ломако(дважды) и Кирилл Козаков.

Следующий поединок «Молот» проведет так же дома 30 сентября против ХК «Ростов».

Сейчас «Молот» находится на седьмой строчке турнирной таблицы ВХЛ с 13 очками после 10 игр.

24 сентября «Молот» крупно проиграл в гостях тюменскому «Рубину» в последней игре выездной серии.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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