ХК «Молот» победил в первом матче домашней серии

Posted 30 сентября, 04:41
Published 30 сентября, 04:41
Modified 30 сентября, 04:43
Updated 30 сентября, 04:43
В субботу, 28 сентября, ХК «Молот» в первом матче домашней серии на своем льду обыграл воронежский «Буран».
Шайбы у пермяков забросили Олег Ломако(дважды) и Кирилл Козаков.
Следующий поединок «Молот» проведет так же дома 30 сентября против ХК «Ростов».
Сейчас «Молот» находится на седьмой строчке турнирной таблицы ВХЛ с 13 очками после 10 игр.
24 сентября «Молот» крупно проиграл в гостях тюменскому «Рубину» в последней игре выездной серии.
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