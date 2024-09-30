книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг

Ещё одна новость для тех, кто знает, чего хочет — возможность купить конкретную книгу. Именно такой формат, согласно оценкам экспертов, востребован у большинства пользователей библиотек электронных и аудиокниг. Теперь чтение в книги билайн доступно не только по подписке. Можно выбрать конкретное произведение и заплатить только за него. Книга будет доступна в личном кабинете сервиса, а вернуться к ней и своим заметкам можно в любой момент. Приятным бонусом станет одна из лучших читалок в мобильной версии приложения книги билайн. Именно её за удобство и простоту, согласно отзывам, чаще всего хвалят пользователи.