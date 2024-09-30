Новые музыкальные инструменты появились в Чайковском музыкальном училище

Posted 30 сентября, 10:40
Published 30 сентября, 10:40
Modified 30 сентября, 10:43
Updated 30 сентября, 10:43
Благодаря региональному финансированию в Чайковском музыкальном училище укомплектованы все классы специальности Фортепиано, а также класс скрипки и большой хоровой класс.
Очевидно, что для студентов училища очень важно играть на качественных инструментах. Для преподавателей училища новые инструменты — это прекрасный звук и возможность качественного обучения. Для студентов — это, прежде всего, мотивация к познанию музыки, овладению навыками игры.
Студенты Чайковского музыкального училища регулярно принимают участие в культурной жизни края, выступая на одной сцене с ведущим театральными коллективами, профессиональными музыкантами и исполнителями.
Министерство культуры Пермского края уделяет особое внимание материально-техническому оснащению учебных заведений. В частности, с 2022 по 2024 год на покупку музыкальных инструментов, учебного оборудования, приобретения концертных костюмов и мебели было направлено 250,5 млн руб.
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