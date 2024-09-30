Новые музыкальные инструменты появились в Чайковском музыкальном училище

Благодаря региональному финансированию в Чайковском музыкальном училище укомплектованы все классы специальности Фортепиано, а также класс скрипки и большой хоровой класс.



Очевидно, что для студентов училища очень важно играть на качественных инструментах. Для преподавателей училища новые инструменты — это прекрасный звук и возможность качественного обучения. Для студентов — это, прежде всего, мотивация к познанию музыки, овладению навыками игры.