Особо ценные деревья взяли под защиту в Перми

Ранее сообщалось, что в городе появится комиссия по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений. Постановление об этом подписал мэр Перми Эдуард Соснин. Речь шла о деревьях, выявленных на земельных участках, находящихся на балансе муниципалитета, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.