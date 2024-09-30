Особо ценные деревья взяли под защиту в Перми

Posted 30 сентября, 03:39
Published 30 сентября, 03:39
Modified 30 сентября, 08:30
Updated 30 сентября, 08:30
Власти Перми сформировали комиссию по защите особо ценных деревьев. Цель организации заключается в рассмотрении предложений по включению в Реестр особо ценных зелёных насаждений краевой столицы, об этом сообщает ИА «Текст».
Возглавил комиссию глава управления по экологии и природопользованию мэрии Перми Дмитрий Андреев. В состав комиссии входят 11 человек, среди которых сотрудники ПГНИУ и агро-университета, Горзеленстроя, чиновники, а также участники экологических организаций.
Ранее сообщалось, что в городе появится комиссия по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений. Постановление об этом подписал мэр Перми Эдуард Соснин. Речь шла о деревьях, выявленных на земельных участках, находящихся на балансе муниципалитета, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Основные критерии особо ценных зеленых насаждений — возраст более 70 лет, связь дерева с историческими событиями, лицами и легендами, местонахождение в Перми.
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