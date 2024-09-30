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Posted 30 сентября, 03:39

Published 30 сентября, 03:39

Modified 30 сентября, 08:30

Updated 30 сентября, 08:30

В Перми создана комиссия по защите особо ценных деревьев

Особо ценные деревья взяли под защиту в Перми

30 сентября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney

В Перми создана комиссия по защите особо ценных деревьев

Сюжет
ПГНИУ
В организацию вошли сотрудники ПГНИУ и ПГСХА, чиновники и участники экологических организаций.

Власти Перми сформировали комиссию по защите особо ценных деревьев. Цель организации заключается в рассмотрении предложений по включению в Реестр особо ценных зелёных насаждений краевой столицы, об этом сообщает ИА «Текст».

Возглавил комиссию глава управления по экологии и природопользованию мэрии Перми Дмитрий Андреев. В состав комиссии входят 11 человек, среди которых сотрудники ПГНИУ и агро-университета, Горзеленстроя, чиновники, а также участники экологических организаций.

Ранее сообщалось, что в городе появится комиссия по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений. Постановление об этом подписал мэр Перми Эдуард Соснин. Речь шла о деревьях, выявленных на земельных участках, находящихся на балансе муниципалитета, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Основные критерии особо ценных зеленых насаждений — возраст более 70 лет, связь дерева с историческими событиями, лицами и легендами, местонахождение в Перми.

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#ПГНИУ#Пермь#Экология
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