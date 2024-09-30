Пермские хирурги оперируют людей с аритмией по новой методике. Как это происходит

В России операции по новой методике проводятся не так часто — на них приглашают пациентов, которым не помогла стандартная операция. При этом среди них могут быть и достаточно молодые пациенты без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, с минимальным количеством факторов риска. Полностью излечить фибрилляцию предсердий нельзя, но можно выйти в длительную ремиссию, замедлить прогрессирование заболевания и снизить медикаментозную нагрузку на человека.