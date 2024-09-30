Пермские хирурги оперируют людей с аритмией по новой методике. Как это происходит

Posted 30 сентября, 03:00
Published 30 сентября, 03:00
Modified 30 сентября, 03:00
Updated 30 сентября, 03:00
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Пермском крае впервые провели радиочастотную катетерную аблацию персистирующей формы фибрилляции предсердий, используя метод пространственно-временной дисперсии.
Пациент — 37-летний мужчина, страдающий от мерцательной аритмии, в прошлом перенесший несколько стандартных операций. Новый метод операции продемонстрировали сердечно-сосудистые хирурги Сардор Азизов, Рустам Хузиахметов и Римма Гордийчук, а также их коллега из Ханты-Мансийска, электрофизиолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы Юрий Запрягаев.
РЧА — это малоинвазивная процедура, которая делается через небольшой прокол в теле. Катетер вставляется через бедренную вену и проводится в полость сердца, где получает электрические сигналы от тканей сердечной мышцы. Через него хирурги точечно воздействуют на очаги аритмии с помощью радиочастотного тока. Таким образом, устраняется причина болезни и такое ее проявление, как нерегулярный сердечный ритм. Увидеть очаги возникновения аритмии позволяет высокотехнологичное оборудование, которое с точностью показывает нужную камеру сердца на экране, — это называется трехмерной картой сердца.
Сардор Азизов, сердечно-сосудистый хирург:
— Суть нового метода заключается в поиске источников аритмии, которые находятся за пределами устьев легочных вен и их устранении с помощью радиочастотной катетерной деструкции. Операция проводится с использованием трехмерной навигационной системы и применяется для пациентов, которым не помог стандартный метод лечения фибрилляции предсердий — катетерная изоляция устьев легочных вен — так как основным источником аритмии у них является левое предсердие.
Фибрилляция предсердий может привести к тяжелым последствиям: за счет неправильного сокращения сердца находящаяся в его камерах кровь начинает слипаться. Образуются маленькие тромбы, которые со временем из левого предсердия попадают в сосуды головного мозга и таким образом могут привести к ишемическому инсульту.
По словам доктора, у пациентов с подобным недугом мало альтернатив лечения. Раньше, если стандартная методика не помогала, то таким пациентам отказывали в дальнейших попытках катетерного лечения аритмии. А новый метод позволяет повысить эффективность лечения фибрилляции предсердий и снизить количество вероятных осложнений, улучшить качество жизни.
В России операции по новой методике проводятся не так часто — на них приглашают пациентов, которым не помогла стандартная операция. При этом среди них могут быть и достаточно молодые пациенты без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, с минимальным количеством факторов риска. Полностью излечить фибрилляцию предсердий нельзя, но можно выйти в длительную ремиссию, замедлить прогрессирование заболевания и снизить медикаментозную нагрузку на человека.
Юрий Запрягаев, электрофизиолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы:
— У пациентов с таким диагнозом сильно страдает качество жизни. Я всегда привожу простой пример: бегите по улице в течение часа и представьте, что вы бежите так 24 часа. Вот такие ощущения испытывает человек с фибрилляцией предсердий. Очень часто этим заболеванием страдают молодые трудоспособные люди.
Фибрилляция предсердий без качественного лечения может привести к инсульту, сердечной недостаточности и выраженному снижению качества жизни. Многими исследованиями доказана более высокая эффективность оперативного лечения фибрилляции предсердий по сравнению с лекарственной терапией, так как медикаменты могут снизить симптомы заболевания, но не устранить его причину.
Операции РЧА длятся разное количество времени, но в среднем их продолжительность — 2-3 часа. Пациенты, как правило, через сутки уже встают с постели, а выписываются из больницы на третий или четвертый день после операции. Проведенную операцию могут повторить при необходимости, однако новый метод позволяет свести число оперативных вмешательств к минимуму.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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