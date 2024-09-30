Posted 30 сентября, 05:18
Published 30 сентября, 05:18
Modified 30 сентября, 05:19
Updated 30 сентября, 05:19
Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус. Свое путешествие Светлана освещала в соцсетях.
3 августа она отправилась на поезде из Перми до Набережных Челнов, далее проехала на велосипеде примерно 1600-1800 км до Минеральных вод. На Кавказе девушка прошла акклиматизацию и 22 сентября покорила Эльбрус.
Ультрамарафонцы Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через всё Прикамье по Большой Пермской тропе.
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