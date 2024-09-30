properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 05:18

Published 30 сентября, 05:18

Modified 30 сентября, 05:19

Updated 30 сентября, 05:19

Пермячка совершила велопутешествие до Кавказа и покорила вершину в 5600 метров

Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус

30 сентября 2024, 05:18
Фото: ВКонтакте/Светланка Воробушек

Пермячка совершила велопутешествие до Кавказа и покорила вершину в 5600 метров

Путешествие Пермь-Эльбрус заняло у девушки полтора месяца.

Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус. Свое путешествие Светлана освещала в соцсетях.

3 августа она отправилась на поезде из Перми до Набережных Челнов, далее проехала на велосипеде примерно 1600-1800 км до Минеральных вод. На Кавказе девушка прошла акклиматизацию и 22 сентября покорила Эльбрус.

Ультрамарафонцы Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через всё Прикамье по Большой Пермской тропе.

#Спорт#Велосипед#Альпинизм
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика