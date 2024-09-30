РЭО предлагает отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок

Буцаев отметил, что изучение муниципальных реестров показало, что они имеют мало общего с реальной ситуацией, и сведения, содержащиеся в них, неполные. Одной из причин этого он назвал тот факт, что СанПиНы и правила обращения с ТКО не содержат все способы складирования отходов, которые сегодня применяются. На основании этого гендиректор РЭО предложил внести изменения в постановление № 1039 и призвал вести данный реестр во ФГИС УТКО и полностью отказаться от бумажных реестров. Он подчеркнул, что это соответствует курсу перехода на электронный документооборот.