РЭО предлагает отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок

Posted 30 сентября, 15:33
Published 30 сентября, 15:33
Modified 30 сентября, 15:33
Updated 30 сентября, 15:33
Помимо этого, планируется добавить в список перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов.
Издание 56orb.ru сообщает, что данные предложения были озвучены гендиректором РЭО Денисом Буцаевым в рамках заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.
Буцаев отметил, что изучение муниципальных реестров показало, что они имеют мало общего с реальной ситуацией, и сведения, содержащиеся в них, неполные. Одной из причин этого он назвал тот факт, что СанПиНы и правила обращения с ТКО не содержат все способы складирования отходов, которые сегодня применяются. На основании этого гендиректор РЭО предложил внести изменения в постановление № 1039 и призвал вести данный реестр во ФГИС УТКО и полностью отказаться от бумажных реестров. Он подчеркнул, что это соответствует курсу перехода на электронный документооборот.
Также глава РЭО предложил включить в реестры все места накопления отходов, используемые региональным оператором, в том числе и отдельные контейнеры. По его словам, это позволит лучше контролировать вывоз ТКО.
Данные в реестре должны быть подтверждены фото- и видеоматериалами с указанием геолокации, чтобы была возможность верифицировать информацию, которая будет внесена в реестр. Для того чтобы эти данные были актуальны, потребители — региональные операторы — должны иметь возможность подавать заявки на корректировку реестра. Это позволит обеспечить достоверность и актуальность данных во ФГИС УТКО.
Денис Буцаев добавил, что в реестр необходимо включить не только уже существующие, но и перспективные площадки. Это позволит получить точные данные по дефициту мест накопления ТКО и составить актуальный план по исправлению ситуации.
РЭО отправит предложения региональным властям и позже, получив обратную связь, направит их в Минприроды для дальнейшей работы по внесению изменений в законодательство.
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