Школьники из Пермского края побывали в Санкт-Петербурге

Posted 30 сентября, 11:56
Published 30 сентября, 11:56
Modified 30 сентября, 11:59
Updated 30 сентября, 11:59
Это стало возможным благодаря Министерству культуры Российской Федерации и поддержке национального проекта «Культура».
Каждый год учащиеся детских музыкальных, художественных школ, детских школ искусств Прикамья принимают участие в экскурсионных поездках по культурно-познавательным маршрутам и знакомятся в выдающимися объектами культуры и истории России.
В сентябре 36 ребят из Очерского и Губахинского городских округов побывали на экскурсиях в Северной столице.
На обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу юные дарования познакомились со знаменитыми архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, побывали на Университетской набережной и Невском проспекте. Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Стрелка Васильевского острова, Марсовое поле — в Петербурге памятники искусства и архитектуры на каждом шагу.
Одна из целей проекта — показать подрастающему поколению регионы России, обладающие большим культурно-познавательным потенциалом, так, чтобы картинки из школьных учебников укладывались в памяти яркими и понятными образами. Дети получают возможность увидеть другие регионы и открыть для себя все величие своей страны.
Участники программы посетили Петропавловскую крепость, музей Петергоф, Военно-морской музей имени императора Петра Великого, Эрмитаж. Уверены, с собой они увезли новые творческие впечатления и вдохновение.
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