Солнечная и сухая погода ожидается в Прикамье в наступившие будни

Posted 30 сентября, 05:33
Published 30 сентября, 05:33
Modified 30 сентября, 05:35
Updated 30 сентября, 05:35
В наступившие будни в Пермском крае ожидается солнечная и сухая погода. Она будет теплее климатической нормы, отклонение составит примерно +4°. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» прогнозируют большой дефицит осадков: по Прикамью выпадет около 40% от нормы, на севере — до 60%.
Сегодня, 30 сентября, на севере в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Днем потеплеет до +16…+21°, на севере до +11…+15°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 1 октября прогнозируется переменная облачность, на севере так же местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°, в низинах до 0°, днем +13…+18°, на севере до +12°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В среду, 2 октября, будет малооблачно и без осадков. Ночью похолодает до -1…+4°, в низинах до -4°, днем ожидается температура воздуха +8…+13°. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. В четверг так же без осадков, ночью -1…+4°, в низинах заморозки до -4°, днем +10…+15°. Скорость южного ветра составит 4-9 м/с.
Рабочая неделя завершится переменной облачностью, на севере в отдельных территориях прогнозируется кратковременный дождь. В пятницу, 4 октября, ночью прогнозируется +1…+6°, в низинах до -3°, днем +8…+13°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Подходит к концу аномально теплый сентябрь в регионе. Около двух недель назад в Перми начался отопительный сезон.
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