Солнечная и сухая погода ожидается в Прикамье в наступившие будни

Сегодня, 30 сентября, на севере в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Днем потеплеет до +16…+21°, на севере до +11…+15°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 1 октября прогнозируется переменная облачность, на севере так же местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°, в низинах до 0°, днем +13…+18°, на севере до +12°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.