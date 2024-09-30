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Posted 30 сентября, 05:40

Published 30 сентября, 05:40

Modified 30 сентября, 08:28

Updated 30 сентября, 08:28

Причиной задержки рейса Сочи в Пермь стали проблемы с системой кондиционеров

Стала известна причина задержки рейса из Сочи в Пермь

30 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI

Причиной задержки рейса Сочи в Пермь стали проблемы с системой кондиционеров

Взлет был прерван в 23.28.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, летевший самолет из Сочи в Пермь вернулся на стоянку из-за проблем с системой кондиционирования.

При взлете «Боинга» рейса 365 авиакомпании «Победа» в 23.28 был прерван взлет на скорости 76 узлов из-за проблем системы кондиционирования. Воздушное судно прибыло в Пермь на 10 часов позже.

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#Пермь#Самолет#Рейс#Сочи#Задержка#Проблема#Кондиционирование
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