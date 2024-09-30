Суд оставил директора пермского «Треста №6» в СИЗО

Как сообщает журналист Properm.ru, суд отказал адвокату Владимиру Обухову и самому Микову в смягчении меры пресечения. Защита предлагала перевести их доверителя под домашний арест. В том числе суд принял во внимание, что сотрудничество со следствием не является прямым основанием для замены ареста в СИЗО на более мягкую меру пресечения.