Суд оставил директора пермского «Треста №6» в СИЗО

Posted 30 сентября, 12:34
Published 30 сентября, 12:34
Modified 30 сентября, 12:36
Updated 30 сентября, 12:36
Сегодня, 30 сентября, судья Дзержинского районного суда Светлана Треногина рассмотрела ходатайство следствия СКР и оставила владельца и директора пермского «Треста №6» Сергея Микова в СИЗО до 8 декабря. Его защита просила избрать обвиняемому во взятках бизнесмену меру пресечения, не связанную с лишением свободы, домашний арест либо залог.
Как сообщает журналист Properm.ru, суд отказал адвокату Владимиру Обухову и самому Микову в смягчении меры пресечения. Защита предлагала перевести их доверителя под домашний арест. В том числе суд принял во внимание, что сотрудничество со следствием не является прямым основанием для замены ареста в СИЗО на более мягкую меру пресечения.
Как стало известно ранее, Миков заключил с прокуратурой досудебное соглашение и сотрудничает со следствием. В начале сентября суд отправил в СИЗО бывшего директора МКУ «Управление технического заказчика» Андрея Кудрявцева по подозрению в получении взятки от директора «Треста №6». Земельный участок в сельском поселении Двуреченское Миков «подарил» чиновнику за приемку невыполненных работ при реконструкции Дворца Молодежи.
9 августа стало известно, что Микова задержали сотрудники УФСБ по подозрению в даче взяток начальнице УКС Перми Ирине Чирковой. Она также была задержана и отправлена под арест. Своей вины чиновница не признает. Материалы о продлении ей меры пресечения от следствия в суд пока не поступали.
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.
Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]