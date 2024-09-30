Театр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сцены

Для отбора в труппу необходимо быть старше 18 лет и иметь профильное образование. Кроме того, нужно любить маленьких зрителей и уметь находить к ним подход. Если вы подходите по требованиям, то до 14 октября заполните форму, размещенную в социальных сетях театра.