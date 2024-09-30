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Posted 30 сентября, 08:35

Published 30 сентября, 08:35

Modified 30 сентября, 08:37

Updated 30 сентября, 08:37

Пермский Театр-Театр ищет артистов для новой детской сцены

Театр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сцены

30 сентября 2024, 08:35
Фото: пресс-служба Театра-Театра

Пермский Театр-Театр ищет артистов для новой детской сцены

Сюжет
Театр-театр
Попытать удачу в отборе можно до середины октября.

Пермский академический театр (Театр-Театр) ищет артистов в новую труппу. Кастинг объявлен по случаю открытия новой, детской сцены в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в.

Для отбора в труппу необходимо быть старше 18 лет и иметь профильное образование. Кроме того, нужно любить маленьких зрителей и уметь находить к ним подход. Если вы подходите по требованиям, то до 14 октября заполните форму, размещенную в социальных сетях театра.

Помимо этого, драмтеатр ищет и артистов в основную труппу. Учреждению требуются кандидаты с хорошими вокальными данными и хореографическими навыками. При этом подходят и пермяки, и артисты из других городов: при успешном прохождении заочного тура кастинга комиссия пригласит их на просмотр в театр.

Ранее стало известно, что новая детская сцена откроется в «пирамиде» в ноябре. Еще летом предполагалось, что здание на Крисанова, 12в передадут городской клинической больнице №4, но этого не произошло.

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